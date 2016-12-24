Kullanıcılar Twitter ve Youtube oldukça geç girmeye başladıktan sonra ''internet neden yavaş'' sorusuda akıllarına takılmaya başladı. Peki Youtube ve Twitter neden açılmıyor? Youtube ve Twitter'a VPN ile nasıl girilir? İnternetin yavaşlamasının ardından Youtube ve Twitter kullanıcıları VPN ile giriş yapmanın yollarını denemeye başladı. Bazı kullanıcılar ise sorunun çözülmesini bekliyor. Youtube ve Twitter'dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken tüm gelişmeleri bu başlık altından takip edebileceksiniz. İşte Youtube ve Twitter neden açılmıyor başlıklı haberimiz.

Bugün en çok sorulan soruların yanıtını sizerle paylaşıyoruz. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya uygulamalarına ve internete giriş sorunu yada yavaşlık yaşandı.

Bunun nedeni resmi olarak açıklama gelmese de terör operasyonlarının düzenlenmesi ve güvenlik sağlanması amacıyla olduğu tahmin ediliyor. Kesin açıklama yapıldığında sizlerle paylaşacağız.

İnternet yavaşlığı ve Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında yaşanan soruna gelecek olursak, akşam saatlerinden itibaren bu uygulamalardaki yavaşlığın ve giriş sorununun büyük oranda azaldığını söyleyebiliriz. Bazı kullanıcılar ise zaman zaman internette yavaşlık olduğunu çeşitli platformlardan iletiyor. Sorunun tamamen ortadan kalktığında buradan sizlerle paylaşacağız.

Youtube ve Twitter neden açılmıyor? - İnternet neden yavaş? (VPN ile giriş yapma)