Cem Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Birçok komedi filminden tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın youtuber oğlu Cem Korkmaz, İstanbul'daki evinde ölü bulunmuştu. 'G.O.R.A' filminden de hatırlanan Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz, 'Recep İvedik 4' filminde de rol almıştı.

Youtube fenomeni Cem Korkmaz (30), bugün Bursa'da Ulucami'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede baba Muhittin Korkmaz taziyeleri kabul ederken, Youtube fenomenini çocuk hayranları da kendisini yalnız bırakmadı.