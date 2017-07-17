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YouTube çöktü

Video paylaşım sitesi Youtube'da son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Ancak kısa süren ilk kesintiden sonra, bazı yerlerde erişim tamamen durdu.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
YouTube çöktü

Video paylaşım sitesi Youtube'da son 24 saat içinde ikinci kesinti yaşanıyor. Kısa süren ilk kesintiden sonra, bazı yerlerde erişim tamamen durdu.

Web hizmetlerinin açık olup olmadığını kontrol eden Down Detector sitesinde binlerce şikayet var. Bu şikayetlerin yüzde 54'ü videoları izlemekte problem yaşarken, yüzde 34'ü siteye hiç erişemiyor. Yorum yazanların yüzde 10'u ise video yükleyemediklerini belirtiyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
  1. youtube
  2. youtube çöktü mü
  • alp erenalp eren40 dk önce
    Ara sıra işe yarıyordu.
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