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Younes Belhanda'dan maç sonu yorumu: Şampiyonluk için..

Kayserispor karşısında Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü atan Belhanda, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2017 Salı 08:04
Younes Belhanda'dan maç sonu yorumu: Şampiyonluk için..

Maçı 1 gol-1 asistle tamamlayan Belhanda "Taraftarlarımızı çok mutlu etttik. Benim gol atmamdan önce önemli olan takımın kazanmasıydı. Bunu da başardık. Daha önümüzde uzun bir yol var. Galatasaray taraftarını daha ilk gün anladım. Havaalanında bana verdikleri destek beni iyi hissettirmişti. Taraftar mutlu, biz mutluyuz. Güzel bir gün oldu. Bugün iyi oynayan bir Belhanda vardı ama bu yetmez. Belhanda'nın Galatasaray'ı şampiyon yapmak için elinden geleni yapması ve daha çok çok çalışması gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 08:04
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