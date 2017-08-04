Yorgunluğun en yaygın olan nedenleri

1- Beslenme



Dengeli ve gerçek gıdalardan oluşan bir beslenme enerjik hissetmek için gereklidir. Yorgunluğun altında yatan beslenme sorunları genelde gıda hassasiyetleri, kafein ve şeker etkisi olarak görülür.Bazı gıdalar bağırsaklarda meydana getirdikleri hasar nedeniyle bağışıklık sistemine saldırır. Bu gıdaları yedikten sonra genelde yorgunluk hissedilir. Gluten ve süt bu gıdaların başında gelir. Enerjik hissetmek için kafein veya şekerli bir yiyecek tüketmek iyi bir fikir olmaz; çünkü onların sağladığı enerji çok kısa sürelidir. Sonrasında daha da yorgun hissetmenize neden olurlar.

2- Besin Eksiklikleri



Demir eksikliği ve B12 eksikliği en yaygın yorgunluk nedenlerindendir. Demir hücrelere oksijen taşıyan hemoglobin üretimi için gereklidir. Hücrelere yeterli oksijen gitmezse yorgun hissederiz. B12 de enerji üretiminin bir bileşenidir ve yeterli düzeyde değilse enerji eksikliği görülür.

3- Enfeksiyonlar

Parazitler ve bağırsak enfeksiyonları yorgunluğun temelindeki neden olabilir. Bazı bağışıklık sistemini baskılayan hastalıklar da yorgunluğa neden olabilir. Böyle bir hastalığınız varsa mutlaka tedavi edilmeli.

5- Stres



Hepimiz kabul edelim ki stres dolu bir dünyada yaşıyoruz. Stres durumunda vücut stresi yenmek için kortizol ve diğer bazı hormonlar üretir. Eğer kronik stres durumu varsa hormon depoları boşalır ve vücutta adrenal yorgunluk olur. Bu da sonunda gerçek yorgunluğa neden olur. Stres ve adrenal yorgunluğun etkilerini gidermek için egzersizler, yürüyüşe çıkmak, banyo yapmak gibi kolay uygulanan stres atıcı yöntemler arasındadır.

6- Toksinler

Kronik olarak toksinlere maruz kalmak bir kez fazlaca maruz kalmaktan daha olumsuz sonuçlara yol açıyor, bunlardan biri de yorgunluk.

Günlük olarak toksinlere maruz kalmamak için alınabilecek önlemler

▪️ Havayı hepa filtreli bir temizleyici ile filtre edin, böylelikle havadaki cıva ve diğer ağır metallere maruz kalmamış olursunuz.

▪️ Suyunuzu filtre edin. Hem içtiğiniz hem de kullandığınız, banyo yaptığınız suyu filtre edin çünkü cildimiz en büyük organımız olduğundan toksinler cilt yoluyla vücuda girer.

▪️ Temiz yiyecek tüketin. Mümkün olabildiğince organik yiyecekleri tercih edin.

▪️ Kimyasalsız, temiz kişisel bakım ve temizlik ürünleri kullanın.