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Yorgun mermi dehşeti: Kaskını delip çenesine saplandı

İstanbul TEM'de motosikletiyle seyreden Orhan Aladağlı, birden başının solunda darbe hissetti. Motoru durdurup kaskı çıkarınca oluk oluk kan aktığını gördü. Çenesine yorgun mermi saplanan Aladağlı görme kaybı yaşıyor. Sinirleri zedelendiği için mermi çıkarılamadı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:21
Yorgun mermi dehşeti: Kaskını delip çenesine saplandı

İstanbul, Ümraniye TEM Kuzey yolda geçen pazar akşamı motosikletiyle seyir halinde olan Orhan Aladağlı’nın başına mermi isabet etti.

Habertürk'ün haberine göre kaskını delip geçen mermi, sürücünün çenesine saplandı. Başında büyük bir baskı hisseden ve kan aktığını gören Aladağlı motoru durdurup yardım istedi. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Aladağlı’nın başındaki mermi çıkarılamadı.

Aladağlı, 10 yıldır motor kullandığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

  • “3 arkadaşımla hafta sonu Bursa Gölyazı’ya gittik. Dönüşte yanlışlıkla Osman Gazi Köprüsü’ne girdim ve arkadaşlarımdan ayrıldım. Ümraniye’de yavaş ilerliyordum. Birden başımın sol tarafından sanki balyozla vurmuşlar gibi darbe aldım. Motoru zor toparladım. Motoru durdurup kaskı çıkarınca oluk oluk kan aktığını gördüm. ‘Ölüyorum’ diyerek su satan baba-oğuldan yardım istedim. Yardıma gelenlerden biri doktordu. İlk müdahaleyi yaptı. Bir gözüm görmüyordu. Sonra bayılmışım.”

Mermi başında kadı

Doktorun kendisine “Şanslısın, başında mermi çekirdeği var. Sol şakağından girmiş sağ çene kemiğinde saplanıp kalmış” dediğini aktaran Orhan Aladağlı, “İnanmakta güçlük çektim. Hiçbir ses duymamıştım. Sadece balyozla vurma hissini hatırlıyorum. Nereden ne şekilde mermi atıldı bilmiyorum. Sol gözümde görme kaybı varmış. Sinirleri zedelemiş. Doktorlar daha sonra kurşunun çıkartılıp çıkartılmayacağına karar verecek” dedi.

Olayla ilgi soruşturma başlatan polis, bölgede inceleme yaptı. Aladağlı’nın başına saplanan merminin, uzak mesafeden havaya doğru yapılan atış sonucu ‘yorgun mermi’ tabir edilen çekirdek olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:21
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Ümraniye
  4. Habertürk
  5. Gölyazı
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