Yönetimden Tudor'a: Zorunlu kalmadıkça oynatma

Geçtiğimiz ay 25. maçını tamamlayan Bruma’ya ekstradan 300 bin euro bonus vermek zorunda kalan sarı-kırmızılı yönetimin, Nigel de Jong için koyduğu benzer madde sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden Galatasaray yönetimi Igor Tudor’a "De Jong'u zorunlu olmadıkça oynatma" mesajı verdi

Sezon başında yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalanan De Jong, lig ve kupada 22 maça çıktı. 33 yaşındaki ön libero 3 maçta daha görev alırsa özel madde gereğince 250 bin euro daha (yaklaşık 1 milyon TL) ek bir bonus ödemesi kazanacağı aktarıldı. Böylece Hollanldalı futbolcunun yıllık garanti ücreti, primler hariç 2 milyon 750 bin euroya çıkacak.