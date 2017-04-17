% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Yönetimden Tudor'a: Zorunlu kalmadıkça oynatma

Galatasaray yönetiminin Nigel de Jong'un kontratında yer alan özel madde nedeniyle Tudor’dan, zorunlu kalmadıkça Hollandalı futbolcuyu oynatmamasını istediği belirtildi.

Yönetimden Tudor'a: Zorunlu kalmadıkça oynatma
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:45

Geçtiğimiz ay 25. maçını tamamlayan Bruma’ya ekstradan 300 bin euro bonus vermek zorunda kalan sarı-kırmızılı yönetimin, Nigel de Jong için koyduğu benzer madde sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşadığı ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden Galatasaray yönetimi Igor Tudor’a "De Jong'u zorunlu olmadıkça oynatma" mesajı verdi

Sezon başında yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret karşılığında 2 yıllık sözleşme imzalanan De Jong, lig ve kupada 22 maça çıktı. 33 yaşındaki ön libero 3 maçta daha görev alırsa özel madde gereğince 250 bin euro daha (yaklaşık 1 milyon TL) ek bir bonus ödemesi kazanacağı aktarıldı. Böylece Hollanldalı futbolcunun yıllık garanti ücreti, primler hariç 2 milyon 750 bin euroya çıkacak.

 
EtiketlerGalatasarayBrumaHollandaHabertürkGalata
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?