"Yolunuz, Kandil ve Pensilvanya’nın yolu"

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen “İl Başkanları Toplantısı”na katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Avrupa’nın himayesindeki sözde gazetesinden size seslenen PKK yöneticisi, ‘doğru adımları atıyorsunuz’ diyorsa attığınız adım kesinlikle yanlıştır. Terör örgütleri olağanüstü halden rahatsızsa ve siz de uygulama gayesini bile bile buna karşı çıkıyorsanız gittiğiniz yol Kandil’in, Pensilvanya’nın yoludur” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ SEVİCİLER DEBELENİP DURUYOR

Erdoğan, bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşınlayanların, geçmişte de aynı çetenin ayakçılığını yaptığını belirterek, “Artık çoğu ya yurtdışına kaçmış olan ya mahkemelerde adalete hesap veren FETÖ tetikçilerinin ellerine tutuşturdukları malzemeler, kayıtlar, tapeler üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlar hala aynı yerde debelenip duruyor. Buna karşı AK Parti, 2014 mahalli seçimleri de kazandı, cumhurbaşkanlığı seçimini de kazandı, milletvekilliği seçimini de kazandı, yetmedi halk oylamasını da kazandı” dedi.

MHP’NİN MİLLİ TAVRINA TEŞEKKÜR

Özellikle ülkeye ve millete olan muhabbetlerinden şüphe duymadıkları MHP’nin, kritik konularda gösterdiği olumlu ve sağduyulu duruşa bakıldığında, CHP’nin ve aynı çizgideki çevrelerin konumunun çok daha açık bir biçimde görüldüğüne işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Meselenin muhalefet değil, siyaset değil, memleketinin bekası meselesi olduğunu görerek, ülkesinin ve milletinin yanında yer alan herkese bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyorum. CHP’nin temsil ettiği çizgi artık siyaseten muhalif olma, farklı duruş sergileme, farklı söylemde bulunma boyutunu aşmıştır. Terör örgütleriyle ve onları özellikle ülkemizin üzerine kışkırtan güçlerle birlikte hareket etme noktasına geldiğini görmek durumundayız.”

CHP, ‘VATANA İHANET’ SUÇU İŞLİYOR

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü de eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: “Güya ‘adalet’ diyen ama adaleti sağlamakla görevli ilk derece mahkemelerinden Anayasa Mahkemesine kadar tüm kurumlara saldıran bir zihniyetin derdi asla adalet, hukuk olamaz. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü, teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın adalet olduğuna inandıramazsınız. Kendi milletvekillerinin dünyanın her yerinde vatana ihanet suçu kapsamında kabul edilen eylemine sahip çıkanlar, aslında taammüden aynı suça ortak olmaktadırlar.”

KİMİ KAÇAR, KİMİ ŞEHADETE YÜRÜR

“Darbecileri bırakıp darbeye maruz kalanları suçlayanlara yazıklar olsun” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “15 Temmuz’un unutulmasına, unutturulmasına, bu ihanetin üzerinin örtülmesine, bu hainlerin yaptıkları alçaklığın hesabının sorulmasının önüne geçilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. O gece canları pahasına sokakları meydanları dolduran milyonların, şehitlerin ve gazilerin üzerimizdeki vebalini aklımızdan çıkarmayacağız. Birileri hava meydanından kaçar gider birileri şehadete yürür. Fark budur.”

Katar ile sıcak temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı ile yardakçısı Arap ülkelerinin ambargosuna uğrayan Katar’ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El-Atiyye’yi kabul etti. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen kabul 1 saat 25 dakika sürdü. Kabulde, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu.