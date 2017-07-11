Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi

Kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza, Şile yolu Şile istikameti çekmeköy Çamlık mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Dilet Temur'a bir araç çarptı.

Kadın yolun kenarına savrulurken sürücü ise hızla kaçtı Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri Temur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak Şile yolununun 1 şeridi trafiğe kapattı.

Ceset olay yeri polisleri ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kadına çarpan aracı tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.