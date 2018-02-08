'Yolsuzluk yapıyorlar' dedi, hapse çarptırıldı

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, ceza mahkemesi, katıldığı televizyon programında Kraliyet Divanı'na ve orada çalışanlara hakaret ettiği kanıtlanan bir Suudi Arabistan vatandaşını 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Söz konusu kişi hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

El-İhbariyye televizyon kanalının haberinde hapis cezasına çarptırılan kişinin ismi verilmezken, aktivistler sosyal medya paylaşımlarında söz konusu şahsın El-Vatan gazetesi yazarlarından Salih eş-Şeyhi olduğunu öne sürdü.

Şeyhi, 8 Aralık'ta katıldığı bir televizyon programında, "Bazı hükümet kurumları idari yolsuzluk ve çok kötü davranışı tesis etmiştir. Örneğin Suudi Arabistan Kraliyet Divanı devlet kurumlarından biridir ve aşamaların birinde yolsuzluğu tesis etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Televizyon programından sonra sosyal medya hesabından hiçbir paylaşımda bulunmayan Şeyhi'nin Vatan gazetesinde de o tarihten bu yana yazısı yayımlanmadı.