Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Yolsuzluk yapıyorlar' dedi, hapse çarptırıldı

Suudi Arabistan'da bir kişinin televizyon programında "Kraliyet Divanı'na hakaret ettiği" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 15:43
'Yolsuzluk yapıyorlar' dedi, hapse çarptırıldı

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, ceza mahkemesi, katıldığı televizyon programında Kraliyet Divanı'na ve orada çalışanlara hakaret ettiği kanıtlanan bir Suudi Arabistan vatandaşını 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Söz konusu kişi hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

El-İhbariyye televizyon kanalının haberinde hapis cezasına çarptırılan kişinin ismi verilmezken, aktivistler sosyal medya paylaşımlarında söz konusu şahsın El-Vatan gazetesi yazarlarından Salih eş-Şeyhi olduğunu öne sürdü.

Şeyhi, 8 Aralık'ta katıldığı bir televizyon programında, "Bazı hükümet kurumları idari yolsuzluk ve çok kötü davranışı tesis etmiştir. Örneğin Suudi Arabistan Kraliyet Divanı devlet kurumlarından biridir ve aşamaların birinde yolsuzluğu tesis etmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Televizyon programından sonra sosyal medya hesabından hiçbir paylaşımda bulunmayan Şeyhi'nin Vatan gazetesinde de o tarihten bu yana yazısı yayımlanmadı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 15:43
  1. Suudi Arabistan
  2. Kraliyet Divanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik görüşme!
    1. ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik..
    2. İşte Putin'in rakipleri
    3. Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları..
    4. AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında..
    5. Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi..
    6. ABD ve Fransa için çarpıcı iddia:..
    7. Burdur Valisi Yılmaz'dan alkışlanacak..
    8. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye..
    9. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat..
    10. Ankara'daki patlamanın nedeni belli..
    11. Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i..
    12. İSKİ'den flaş açıklama! Su sıkıntısı...
    13. Erzurum'da 50 bin liralık ziynet..
    14. Sigaranın tek nefeste vücuda verdiği..
    15. FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek..
    16. Türk tanklarına görünmeyen koruma..
    17. MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki..
    18. İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli..
    19. Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon
    20. İstanbulkart'ta yeni dönem!
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi