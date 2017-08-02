Yollar standartlara uygun hale geliyor

Manisa genelinde konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bazı yollarda yıllardır süregelen imkansızlıklara da son veriyor. Bu kapsamda Kuzeyir-Yeğenler-Azizbey Yolu’na el atan ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Aylardır devam eden zorlu çalışmayı inceleyen Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, “Yol genişletme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir olmasa bu yollar bakımsız kalacaktı. Burası yalnızca traktörlerin geçebildiği bir yol iken şimdi standartlara uygun hale getiriliyor. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yıllardır‘Böyle gelmiş böyle gider’ anlayışından uzakta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demirci ilçemiz de değişimden nasibini alıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çiftlik Mahallesinin yolu güzelleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç’ta yol yapım çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi yolu da Büyükşehir ekipleri tarafından modernleştiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Kırkağaç’taki çalışmalarına Çiftlik Mahallesindeki yol ile devam ediyor. Ekipler 11 kilometrelik Çiftlik Mahalle yolunda sathi kaplama çalışmalarına başladı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Akhisar şantiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da takip ederek, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile başlayan ve yürütülen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Demir, “Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Mümkün olduğu en kısa sürede yolumuzu tamamlayarak güvenli ve konforlu şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.