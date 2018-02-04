"Yoldaşları geberiyor diye kuduruyorlar"

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CHP'nin şu anki yönetimi ve sözcüleri, çıldırmış gibiler. Ne yapacaklarını, ne diyeceklerini şaşırmış vaziyetteler. Özgür Suriye Ordusu üzerinden, içlerindeki nefreti, kini kusuyorlar. Aslında öfke duydukları, Zeytin Dalı Harekatı'nın bizzat kendisidir. Yani ÖSO için söyledikleri her cümle, aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yöneliktir. Açıkça devletimize, milletimize, ordumuza sövemeyecekleri için, ÖSO'na küfür ediyorlar. Çünkü; CHP'nin şu anki yöneticileri ve sözcüleri, PYD/YPG mensuplarını, terörist olarak kabul etmiyorlar ki...!

CHP'Lİ SELİN SAYEK BÖKE BİLMİYORMUŞ...

En son CHP Milletvekili Selin Sayek BÖKE, elinde istihbari bilgi olmadığı için bu örgütler ile ilgili bir tanımlama yapamayacağını söylemedi mi...? Hem de televizyon yayınında...! Bu fakir daha önce de yazdı. Televizyon yayınlarında defalarca söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Genel Kurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu, çok uzun zamandır ve binlerce delil ile tüm dünyaya adeta haykırıyor. "PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Sürekli isimlerini değiştiren ama aslında aynı adamlardan oluşan kiralık katillerdir." Yani devletimizin ulusal güvenlik ve istihbarat ile ilgili bütün kurumları, çok ciddi bir şekilde ortak kanaat belirtiyor... Ama Selin hanım bilmiyormuş... Pekiyi; CHP Genel Başkanı ve sözcüleri ne diyor...? "PYD/YPG siyasi partidir. CHP ne ise bunlar da odur."

Sonuç olarak, tüm bunlardan dolayı, CHP'nin şu anki yöneticileri ve sözcüleri müthiş üzgündürler. Arkadaşlarının, yoldaşlarının beynine bombalar düştükçe ve teröristler geberdikçe... CHP yöneticileri üzülmektedirler.... Kudurmaktadırlar...

HAÇLILARIN VE SİYONİSTLERİN TERÖRİSTLERİ

ABD'li sahtekarların, iğrenç hedefleri hala yürürlüktedir. ABD ve İsrail birlikte Büyük Yahudi Devleti kurmaya çalışmaktadır. Bu amaçla, PKK/YPG/PYD adlı katillere, devlet kurmak üzeredirler. Tek yol, bütün bölgenin, bu Haçlı, Siyonist hizmetkarı, PKK/PYD/YPG kuduzlarından temizlenmesidir... Hal böyle iken... Harekatın ilerlediği bu anlarda bile hala; Suriye'de ne işimiz var...? Bizi bir tuzağa çekmek istiyorlar... Ortadoğu bir bataklıktır, aman girmeyelim...! Lafları ile ortalarda dolaşanlar ile... Harekatta siviller öldürülüyor... Kimyasal silah kullanılıyor... İğrenç yalanlarını söyleyenler ve yayanlar, kesinlikle ABD ve İsrail'in çıkarları hesabına çalışıyorlar.

SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİ

Memleketimizde, yüreğimizde, bağrımızda, 3,5 milyon Suriye'li kardeşimizi misafir eden bizlere... Afrin'de siviller ölüyor diye iğrenç iftira atıyorlar. İşkence yapıyor, kimyasal silah kullanıyor yalanlarını yaymaya çalışıyorlar. Bunlar, silahsız teröristlerdir. Sosyal medyadaki hainler ve düşmanlarımızdır. İyi ki sosyal medya var. Bu sayede, vatanperver gibi gözüken vatan hainlerini ile süzme ihanet çetelerini çok yakından ve kabak gibi görebiliyoruz...