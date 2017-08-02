Yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Devrekani’de sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet C., Şengül C. ve Mehmet U. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı.