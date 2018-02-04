Yolda can pazarı… Ölü ve yaralılar var!
Zonguldak'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.04 Şubat 2018 Pazar 21:30
Zonguldak'ta otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AS 262 plakalı otobüs, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 16. kilometresinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI
Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cesedi de, AFAD ekiplerince çıkarıldı. Haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları, sinir krizi geçirdi.
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