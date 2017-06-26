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Yolda alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş-Adana yolunda seyir halindeyken alev alarak yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
Yolda alev alarak yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Adana yolunda seyir halindeki 33 N 2265 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Otomobilinden çıkan dumanı fark eden sürücü, yol kenarında durdu. Yangın kısa sürede otomobilinin tamamına yayıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangının otomobilinin motor kısmında yaşanan şaseden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 15:45
  1. Kahramanmaraş
  2. Adana
  3. Yangın
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