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Yolculara önemli uyarı: 8 kilodan fazlası çok riskli

Havayollarında el bagajlarının 8 kilodan fazla olması, uçağın kalkış ağırlığının yanlış hesaplanmasına ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkarıyor.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:16
Yolculara önemli uyarı: 8 kilodan fazlası çok riskli

Hürriyet gazetesinde yer alan Uğur Cebeci imzalı yazıya göre, havayollarında el bagajlarının 8 kilodan fazla olması, uçağın kalkış ağırlığının yanlış hesaplanmasına ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkarıyor.

Avrupa ülkelerinde çok gerekli değil ama bizim coğrafyamızda şart. Ortadoğu, Asya-Pasifik’te, Afrika’da çok gerekli. Uçakta kabine alınan el bagajları, belirlenen ağırlıkların neredeyse birkaç katı. 

Ayrıca birden fazla el bagajı uçağa sokuluyor. Normalde 8 kilogram olması gerekirken 15-20-25 kiloyu geçen el bagajları var.

GÖSTERMEK TEN KAÇINIYORLAR

Bazı yolcular görevlilere check-in sırasında el bagajlarını göstermiyorlar. Biraz geride bir yere bırakanlar bile var. Sonra uçağın kalkış ağırlığı yanlış hesaplanıyor. Özellikle KKTC uçuşlarından başlayarak, bizim Anadolu uçuşlarında el bagajlarının kilosu meçhul.

Almanya’dan yoğun geliş-gidişler de de bu böyle. Bayram gelişlerine bir bakın, ürkütücü el bagajları var. Bagajların bazıları, havalimanlarındaki örnek demir kalıpların içine sığmıyor. Koca koca şeyler...

Yolcu da genel olarak her şeyini uçağın içine, kabine alma arzusu öne çıkıyor. Bagaj kayıpları, havalimanlarındaki hırsızlıklarda bunun nedeni. Ama ne olursa olsun el bagajları tartılmalı.

8 kg’ı geçince tolerans kullanılmaması gerekir. Böyle giderse bir gün uçağın altındaki ağırlıktan fazla yukarıda bagaj ağırlığı olacak. Kalkış için hesaplanan balans asla gerçekle ağırlıkla tutmayacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:16
  1. havayolu
  2. Hürriyet gazetesi
  3. uçak bagaj ağırlığı
  4. uçak el bagajı
  • YakutYakut8 sa önce
    Güzelde türk hava yolları anlayışlı gayet güzel yardımcı oluyorlar diğer hava yollarıda yolcuları soymak için fırsat kolluyor hiç tolerans tanımadan kilogram başına 5 euro alıyorlar o zaman binen yolcuların kilolarını hesaplasınlar madem 8 kilonun üstü hesapları bozuyor insanları soymayı bıraksalar bence daha güzel olur birileri para kazanacak diye suya bile müsaade etmiyorlar sırf bir şişe sudanbile 5 tl alıyorlar zalimlik yapmasınlar kendilerinide eleştirsinler 2 kilo fazlaya 60 millet parayı yerden toplamıyor.
  • ArtvinliArtvinli11 sa önce
    Doğru Tespit.Bizim Türkiyeden dönüşlerimiz Muhteşem oluyor her yıl.Bunların nedenleride Eşlerimiz.Türkiyeden ne bulursaalırlar.Bu sene Bagaşverirken Yetkili Bize Arapları geçmişsiniz demezmi. Vatanımızın Ekonomisine birazda olsa katkımız olsun dedik.Ama yanlış olduğunu biliyoruz.Burdan THY dan özür diliyorumBizden bir kuruş para almadı.Benim Vatanımın ve Dünyanın en iyi Uçak şirketi.
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