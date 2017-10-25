Yolculara önemli uyarı: 8 kilodan fazlası çok riskli

Hürriyet gazetesinde yer alan Uğur Cebeci imzalı yazıya göre, havayollarında el bagajlarının 8 kilodan fazla olması, uçağın kalkış ağırlığının yanlış hesaplanmasına ve muhtemel bir kazaya davetiye çıkarıyor.

Avrupa ülkelerinde çok gerekli değil ama bizim coğrafyamızda şart. Ortadoğu, Asya-Pasifik’te, Afrika’da çok gerekli. Uçakta kabine alınan el bagajları, belirlenen ağırlıkların neredeyse birkaç katı.

Ayrıca birden fazla el bagajı uçağa sokuluyor. Normalde 8 kilogram olması gerekirken 15-20-25 kiloyu geçen el bagajları var.

GÖSTERMEK TEN KAÇINIYORLAR

Bazı yolcular görevlilere check-in sırasında el bagajlarını göstermiyorlar. Biraz geride bir yere bırakanlar bile var. Sonra uçağın kalkış ağırlığı yanlış hesaplanıyor. Özellikle KKTC uçuşlarından başlayarak, bizim Anadolu uçuşlarında el bagajlarının kilosu meçhul.

Almanya’dan yoğun geliş-gidişler de de bu böyle. Bayram gelişlerine bir bakın, ürkütücü el bagajları var. Bagajların bazıları, havalimanlarındaki örnek demir kalıpların içine sığmıyor. Koca koca şeyler...

Yolcu da genel olarak her şeyini uçağın içine, kabine alma arzusu öne çıkıyor. Bagaj kayıpları, havalimanlarındaki hırsızlıklarda bunun nedeni. Ama ne olursa olsun el bagajları tartılmalı.

8 kg’ı geçince tolerans kullanılmaması gerekir. Böyle giderse bir gün uçağın altındaki ağırlıktan fazla yukarıda bagaj ağırlığı olacak. Kalkış için hesaplanan balans asla gerçekle ağırlıkla tutmayacak.