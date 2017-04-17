Yolcu uçağına yıldırım isabet etti

İstanbul'da etkili olan yağmur ve kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü bulutlar nedeniyle, hava trafiği olumsuz etkilendi.

Şiddetli rüzgar ve CB bulutları nedeniyle iniş için alçalan bir çok uçak havada tur atmak zorunda kaldı.

CB bulutları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'dan Burkina Faso Başkenti Ouagadougou seferini yapan yolcu uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti.

Olay üzerine uçağın kaptan pilotu kuleyle irtibata geçerek havalimanına geri döneceğini söyledi.

Bunun üzerine Marmara Denizi'ne fazla yakıtını boşaltılmasıyla normal iniş ağırlığına gelen yolcu uçağı saat 20.45'de havalimanına sorunsuz bir iniş yaptı.

Uçak bakım için hangara çekilirken, yolcuların başka bir uçakla Ouagadougou'ya gönderileceği öğrenildi.