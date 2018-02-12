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Yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı

Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Niklasdorf beldesi yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 22 yolcunun da ağır yaralandığı bildirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 20:12
Yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı

Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Niklasdorf beldesi yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 22 yolcu ağır yaralandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, Niklasdorf beldesi tren istasyonu yakınlarında karşı yönlerden gelen iki yolcu treni çarpıştı ve trenlerden biri raydan çıktı.

Steiermark Eyalet polisinin konuya ilişkin ORF'ye yaptığı açıklamaya göre, kazada bir yolcunun öldüğü, 22 kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi. Her iki trende bulunan yolcuların güvenli bir yere taşındığı belirtilen açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Kazada vefat eden kişinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Steiermark Eyaleti Ulaştırma Dairesi başkanlığından Anton Lang, kazanın ivedilikle soruşturulması için polisin titizlikle çalıştığını aktardı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 20:12
  1. Avusturya
  2. Steiermark Eyaleti Ulaştırma
  3. Steiermark

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