Yolcu otobüsünden 910 paket kaçak sigara yakalandı
Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir otobüste yapılan aramada 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.15 Ağustos 2017 Salı 21:50
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen S.U. yönetimindeki plakası açıklanmayan yolcu otobüsünde şüphe üzerine arama yaptı.
Hangara çekilen otobüste, detektör köpeği Dona’nın da kullanıldığı aramada, 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.