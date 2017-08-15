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Yolcu otobüsünden 910 paket kaçak sigara yakalandı

Artvin'in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir otobüste yapılan aramada 910 paket kaçak sigara ele geçirildi.

15 Ağustos 2017 Salı 21:50
Yolcu otobüsünden 910 paket kaçak sigara yakalandı

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen S.U. yönetimindeki plakası açıklanmayan yolcu otobüsünde şüphe üzerine arama yaptı.

Hangara çekilen otobüste, detektör köpeği Dona’nın da kullanıldığı aramada, 910 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraya el konurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:50
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