Yolcu otobüsünde yangın çıktı: Yaralılar var!

Yangın, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden yolcu otobüsünde Çobanboğazı mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çektiği otobüs, kısa sürede alevler içerisinde kaldı.

OTOBÜS KULLANILMAZ HALDE

Bazı yolcular otobüasü terk ederken, bazıları da yoldan geçen sürücüler tarafından tahliye edildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çok sayıda yolcunun yaralandığı yangında otobüs ise kullanılamaz hale geldi.