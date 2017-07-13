Yolcu otobüsünde yangın çıktı: Yaralılar var!
Şanlıurfa'da,şehirlerarası bir yolcu otobüsünde çıkan yangında çok sayıda yolcu yaralandı.13 Temmuz 2017 Perşembe 12:07
Yangın, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden yolcu otobüsünde Çobanboğazı mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çektiği otobüs, kısa sürede alevler içerisinde kaldı.
OTOBÜS KULLANILMAZ HALDE
Bazı yolcular otobüasü terk ederken, bazıları da yoldan geçen sürücüler tarafından tahliye edildi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Çok sayıda yolcunun yaralandığı yangında otobüs ise kullanılamaz hale geldi.