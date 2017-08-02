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Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otobüste çok sayıda kaçak sigara yakalandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu il Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu üzerinde yaptıkları uygulamada Doğu illerinden İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Otobüste yapılan aramada çeşitli markalarda bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri otobüste şüpheli bulunan 1 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen kaçak sigaralar ise muhafaza altına alındı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:09
  1. İstanbul
  2. Bolu
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