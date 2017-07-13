Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yolcu otobüsünde feci yangın

Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çobanderesi mevkisinde bugün öğle saatlerinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 22 kişi yaralandı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:24
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 14:24
  1. Şanlıurfa-Mardin karayolu
  2. çobanderesi
  3. yangın
  4. yolcu otobüsü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prostatın belirtileri, aşamaları ve tehlikeleri nelerdir?
    1. Prostatın belirtileri, aşamaları ve..
    2. Terzi, 'Kızımı rahatsız ediyor' dedi,..
    3. Orgeneral Hulusi Akar 15 Temmuz..
    4. Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte..
    5. Samsung Galaxy Note 8’in tanıtım..
    6. Türk fırkateyni sondaj gemisini..
    7. Hüseyin Avni Mutlu'nun fotoğrafı da..
    8. Kızılırmak'ta pirana yakaladılar
    9. Doktorları şaşırtan bebek doğdu
    10. TSK açıkladı! Rum gemisi takibe..
    11. Türk devinden Mısır'a yatırım! Mısır..
    12. 'Din adamları boykota değil, barış ve..
    13. Yola kaçan topu almak isteyen çocuk..
    14. Kardeşinin gözünden kahraman şehit..
    15. "Bin yıl geçse de 15 Temmuz'u..
    16. Skandal tişört sonrası flaş karar!
    17. Kritik uyarı geldi... 2-3 ay yemeyin!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarına..
    19. O ülkelerden Türkiye'ye para akıyor!..
    20. "Terör operasyonlarında 44 kişi..
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    Arap Birliği'nde yüksek gerilim: Toplantıyı terk etti
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!