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Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı!

İran plakalı bir yolcu otobüsü Erzurum'dan Erzincan istikametine giderken buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:47
Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı!

Nahcivan'dan geldiği öğrenilen İran plakalı yolcu otobüsü Erzurum'dan Erzincan istikametine seyir halinde iken Ilıca yakınlarında buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yolun kenarındaki 10 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüste bulunan yolculardan 18"i yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen AFAD ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralıları Bölge Eğitim ve araştırma Hastanesine sevk ettiler.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 15:47
  1. otobüs kazası
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