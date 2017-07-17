Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 22 yaralı

Isparta- Afyonkarahisar karayolunun 44.'inci kilometresinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:33
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü, 22 yaralı

Isparta Keçiborlu ilçesi çıkışında Osman Şahin'in kullandığı 16 KK 876 plakalı otobüs aynı istikamette seyreden Doğan Can Yılmaz kullandığı 48 RN 045 plakalı domates yüklü kamyona arkadan çarptı. 23 kişinin yaralandığı kazada yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Keçiborlu İlçe Devlet Hastanesi ve Isparta il merkezindeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

MUAVİN KURTARILAMADI

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan 21 yaşındaki otobüs muavini Fehmi Yardımcı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralıların çoğu hastanede ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kaza sonrası kamyonun arkasındaki yüklü domateslerin bir kısmı etrafa saçılırken kazadan yara almadan kurtulan yolcular servis aracına bindirilerek Keçiborlu otogarına götürüldü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:33
  1. Yolcu otobüsü kamyona çarptı
  2. Isparta- Afyonkarahisar karayolu kaza
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı
    1. 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi açıldı
    2. Selâ okunurken şimşekler çaktı
    3. Şehit Ömer Halisdemir hayrına..
    4. Katar krizinin arkasında BAE mi var?
    5. FETÖ’cülüğün ruhsal tahlili... Bu..
    6. Mağdurlara sahip çıkılıyor... İş ve..
    7. Belediyeden şehir içi darbe turu
    8. Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü,..
    9. Bakan Kılıç'tan Kırkpınar müjdesi
    10. Kurtarılma çalışmasında feci ölüm
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. ABD'de sel: Çok sayıda ölü var
    13. Bursa'da 5 hektar ormanlık alan yandı
    14. İncirlik'ten zalim ABD'ye öyle sözler..
    15. Kahraman pilot motorları kapattı,..
    16. Öğle yemeğini birlikte yediği hainler..
    17. İran'dan ABD vatandaşına 10 yıl hapis
    18. 15 Yaşında idam ile yargılandı, 15..
    19. CHP'li başkandan şehit öğretmen için..
    20. PYD'li teröristlerden kan donduran..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Elif Akçit yaşamını yitirdi
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak