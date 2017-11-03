Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
Bursa'da bir yolcu otobüsünün, 'U' dönüşü yapmak isteyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.03 Kasım 2017 Cuma 09:50
İzmir - İstanbul seferini yapan İsmail Bildi yönetimindeki yolcu otobüsü, Bursa'da yolcu indirdikten sonra Bursa-İstanbul otobanına girdi.
58 yaşındaki Bildi, Selçukgazi Tüneli'ni geçtiği sırada, onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle gidiş-dönüşün tek yönden yapıldığı yolda 'U' dönüşü yapmak isteyen Rüstem A. yönetimindeki otomobil parçaları taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs yan yatarak durabildi.
Kazada direksiyon başında sıkışan otobüs şoförü İsmail Bildi yaşamını yitirirken, kamyon sürücüsü ile birlikte 17 kişi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Bursa ve Gemlik'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sevk edilen ifaiye ekipleri otobüste sıkışan sürücü Bildi'nin cesedini çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı yolda, otobüs ve kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açılırken, kazanın olduğu bölgede ışıklandırma olmaması dikkat çekti.
Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.