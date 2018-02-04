Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Ereğli'den Karabük'e giden yolcu otobüsü Zonguldak-Ankara karayolunun Karaman mevkiinde sürücü kontrolünden çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü 16 kişi yaralandı.04 Şubat 2018 Pazar 21:04
Zonguldak'ta otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 AS 262 plakalı otobüs, Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 16. kilometresinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cesedi de, AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Haberi alarak olay yerine gelen kazazedelerin yakınları, sinir krizi geçirdi.
AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da olay yerine gelerek bilgi aldı, ekiplere yardım etti.
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