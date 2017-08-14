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Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Başkent'te Konya yolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.
14 Ağustos 2017 Pazartesi 07:05
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 07:05
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