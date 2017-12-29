Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Ankara-İstanbul otobanında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.29 Aralık 2017 Cuma 08:45
Alınan bilgiye göre, Ankara -İstanbul Otobanı Cankurtaran mevkiinde İstanbul'dan Ankara istikametine giden 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar Ankara ve Bolu'daki hastanelere sevk edildi. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.