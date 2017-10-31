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Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’da Kocaköy seferi yapan büyükşehir belediyesine ait yolcu otobüsünün, yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

31 Ekim 2017 Salı 13:23

Diyarbakır’da Kocaköy seferi yapan Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıkıp devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Sur ilçesi Diyarbakır-Kocaköy yolu Mermer Karakolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametine gelmekte olan Büyükşehir Belediyesine ait 21 NA 769 plakalı otobüs, sürücüsünün mucurlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek, yan yattı. Kazada, araçta bulunan 23 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs, kaza mahallinden vinçle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:23
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