Yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı

Konya'dan Edirne'ye gitmekte olan Hakkı Çoban (58) idaresindeki 42 BHB 03 plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bozüyük çevreyolu Kütahya kavşağında devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil servis ambulansı ile itfaiye, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Çoban ile birlikte otobüste bulunan 31 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulanslarla Bilecik ve Bozüyük Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hızlı gidiyorduk

Otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi, "Arka kapının oradaki koltukta oturuyordum. Zaten hızlı gidiyorduk. Yollarda malum buzlu olduğundan viraja hızlı girince sağ-sol yaptı ve yan devrildi" diye konuştu.