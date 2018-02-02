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Yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Konya'da yolcu otobüsünün refüje devrilmesi sonucu 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

02 Şubat 2018 Cuma 08:30
Yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı

Malatya'dan gelen İbrahim Şaşkın idaresindeki 44 BT 888 plakalı otobüs, Aksaray yolu 4. Organize Sanayi kavşağında refüje çarparak devrildi. Otobüsteki 46 yolcudan 11'i yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, yola başka bir otobüsle devam etti. Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. AA

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 08:30
  1. yolcu otobüsü
  2. kaza
  3. refüj
  4. konya
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