Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var
Muş'ta bir yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp dereye uçtu. Kazada 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.19 Ocak 2018 Cuma 09:54
Muş ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Muş'a 50 kilometre uzaklıktaki Solhan mevkisinde meydana geldi. Hatay'dan Muş'a giden Adnan Öletaş yönetimindeki Lider Muş firmasına ait, 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtu.
6 ÖLÜ 24 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Muş ve Bingöl'deki hastanelere kaldırıldı.