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Yolcu feribottan düştü

Yalova'dan İstanbul'a sefer yapan arabalı feribottan düşen bir kişi görevlilerin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Yolcu feribottan düştü
Eklenme: 22 Aralık 2016, 10:53
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07:45 Yalova-Yenikapı seferini yapmaya hazırlanan feribota binen yabancı uyruklu 34 yaşındaki A.A.M adlı yolcu, feribotun dış kapağının yan tarafından bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Görevliler ise şahsın denize düştüğünü fark ederek hemen kurtarma çalışması başlattılar.

Kısa sürede görevliler tarafından denizden çıkartılan şahıs olay yerine çağırılan ambulansla Yalova Devlet hastanesine sevk edildi. Şahsın vücut ısının aniden düşmesi nedeniyle hipotermiye girdiği ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Polis şahsın denize düşme nedenini araştırıyor.

 
Etiketleryalova devlet hastanesikurtarma çalışmasıHipotermiGÜNCEL Haberleri
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