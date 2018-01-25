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Yola çıktılar! 'Bekleyin bizi...'

TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Bingöl'den 200 asker dualarla uğurlandı.

25 Ocak 2018 Perşembe 18:54
Yola çıktılar! 'Bekleyin bizi...'

TSK tarafından Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesine yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı’na Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Bingöl’den de askerler sevk edildi. Askeri araçlarla Bingöl Havalimanına gelen askerler, aileleriyle vedalaşırken, duygulu anlar yaşandı. Uğurlama sırasında asker ailelerinin kimisi gözyaşı döktü, kimisi de dua etti.

"GİTTİĞİMİZ GİBİ GERİ GELECEĞİZ"

Operasyonda görev alan komando askerlerden biri, “Ailemizden ayrı kalacağız. Vatanımız ve milletimiz için her şeyi göze aldık. Sonuçları ne olursa olsun da katlanacağız. Ailemiz beklesin bizi, gittiğimiz gibi geri geleceğiz. Vatanımız milletimiz sağolsun yeter” dedi.

Silah arkadaşlarını uğurlamaya gelen bir uzman çavuş ise, “Zafer inananlarındır. Hiç kimsenin bu konuda şüphesi bile olmasın. Tek bilek, tek yürek bu vatanı sonuna kadar koruyacağız. Allah hepsinin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 18:54
  1. bingöl
  2. afrin harekatı
  3. komando
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