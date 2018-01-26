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Yola çıktılar... Afrin'e gidiyorlar...

Bingöl'de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere bölgeye gitti.

26 Ocak 2018 Cuma 12:36
Yola çıktılar... Afrin'e gidiyorlar...

Bingöl Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Mantı, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı. Otobüslerle havalimanına gelen askerler, burada aileleri ve il protokollü ile vedalaştı.

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığında özel eğitilen ve meskun mahallerde tecrübe sahibi olan 200 komando daha sonra alanda bekleyen Türk Hava Kuvvetlerine ait 2 uçakla görev yerlerine uğurlandı.

Vali Ali Mantı gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılacak komandoları uğurladıklarını söyledi.

Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığında görevli 200 kişilik komando taburunun Afrin'e uğurladıklarını dile getiren Mantı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kahramanlarımız din, devlet, vatan, millet için gözünü kırpmadan kutlu yolculuğa çıkıyor. Biz de kendilerini uğurlamaya geldik. Ülkemizin birliği ve beraberliği, ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi için kahramanlarımız canı gönülden göreve gidiyor.

Kendilerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz. Allah muvaffak eylesin. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Allah milletimizin, birliğini ve beraberliğini, gücünü kuvvetini bozmasın: İnşallah bu millet ilelebet payidar olacaktır.

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 12:36
  1. Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığı
  2. afrin
  3. Zeytin Dalı Harekatı
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