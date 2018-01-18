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Yola çıkacaklara uyarı

TŞOF Başkanı Apaydın, "Tatili değerlendirmek için yola çıkacak veli, öğrenci ve öğretmenlerimiz araçlarını kış şartlarına göre ayarlamalı, kış lastiği, zincir ve çekme halatını unutmamalı." dedi.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:22
Yola çıkacaklara uyarı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, yarın başlayacak yarı yıl tatili öncesi yola çıkacakları uyararak, öğretmen, öğrenci ve velilerin yarı yıl tatilini kazasız belasız geçirmelerini temenni etti.

Tatilde yola çıkacakların araçlarını kış şartlarına hazır hale getirmeleri gerektiğini belirten Apaydın, "Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve öğretmenimiz 16 gün dinlenecek. Tatili değerlendirmek için kendi aracıyla yola çıkacak olan veli, öğrenci ve öğretmenlerimiz araçlarını kış şartlarına göre ayarlamalı, kış lastiği, zincir ve çekme halatını unutmamalı. Buzlanmaya karşı dikkat edilmeli." uyarısında bulundu.

Apaydın, ocak ve şubatın kış döneminin en zor geçen ayları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ocak ayında 30 bin 653, şubat ayında ise 26 bin 611 kaza meydana geldi. Bu kazalarda Ocak 2017'de 187 kişi, Şubat 2017'de 172 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 19 Ocak ile 5 Şubat arasında öğrenci, öğretmen ve velilerimizin dinlenerek geçireceği bu ara tatil, trafik kazalarıyla acıya dönüşmesin."

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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