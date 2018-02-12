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Yol ortasındaki mezara kimse dokunamıyor

Samsun’da asırlar önce bir köy imamı tarafından etrafı çevrilen, köylülerin evliyaya ait olduğuna inanarak sahip çıktığı yol ortasındaki mezar dikkat çekiyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 19:30
Yol ortasındaki mezara kimse dokunamıyor

İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi’nde yol ortasında kalan bir mezar, gizemini koruyor. Uzun yıllar önce bir köy imamı tarafından evliya olduğu düşünülerek etrafı çevrilen mezar, hiç dokunulmadan günümüze kadar ulaştı.

Bölgeye yapılan yol çalışmalarına rağmen mezarın yerini kimse değiştirmeye cesaret edemeyince, mezar yol ortasında kaldı.

Evliyaya ait olduğuna inanarak mezarlığa sahip çıktılar

Bir rivayete göre, mezarı demir parmaklıklarla çeviren imam gece kalkıp evinin penceresinden baktığı sırada, mezarın içerisinden bir ışık yandığını görüyor ve ertesi gün bunu tüm köye yayıyor. Bölge insanı da o günden itibaren burada bir evliya olduğuna inanarak mezarlığa sahip çıktı. Mezarın kime ait olduğu ise hala öğrenilmiş değil.

“Yoldan kaldırmaya kimse cesaret edemedi”

Ataköy Mahallesi Muhtarı İsmail Üstün, dedelerinin bu mezarda yanan bir ışık gördüğünü ve bu mezarın bir evliyaya ait olduğunu belirterek, “Bu mezar yaklaşık 4 asırdır var. Dedelerimizden dinlediğimiz kadarıyla mezarlığın içerisinde sürekli bir ışık yanıyormuş. Daha sonra bunu bir köy imamı görmüş ve asırlar önce mezarın etrafını çevirmiş. Burada bir evliyanın olduğu söyleniyor. Tabii ne kadar doğru onu bilemiyoruz. Ancak buraya geçmiş yıllarda belediye ekipleri geldi ve yol çalışması yaptılar. Onlar da yolun ortasında olan bu mezarı kaldırmaya cesaret edemedi” dedi.

Çevrede yaşayan vatandaşlar da mezarın bir evliyaya ait olduğunu düşünüyor.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 19:30
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