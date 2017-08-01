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Yol ortasında ölü bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kişi, yol ortasında ölü bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 11:08
Yol ortasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Gözsüz Mahallesi’nde yaşayan Ali Şendil (47), sabahın erken saatlerinde mahalle sakinleri tarafından yol ortasında yerde kanlar içinde hareketsiz vaziyette görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Şendil’in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Şendil’in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Şendil’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 11:08
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. Tekirdağ
  3. Malkara
    Bugünkü Akit

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