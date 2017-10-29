Yol ortasında arkadaş grubuna silahlı saldırı: 2 kişi yaralı

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Varlık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Akköprü mevkiinde yürüyen arkadaş gurubunun yanına aracıyla gelen bir kişi, aracından inerek tabancayla şahısların üzerine ateş açmaya başladı. Saldırganın açtığı ateşin hedefi olan Alper Z. ve Emrah E., ayaklarından yaralanarak kanlar içinde yerde kaldı. Saldırının ardından aracına binen zanlı, gecenin karanlığından faydalanarak izini kaybettirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan 112 acil servis ekipleri, olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından şahısları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinden saldırıya ilişkin bilgileri aldı. Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Daha sonra bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki boş mermi kovanlarını topladı.



Olay hakkında inceleme başlatıldı.