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Yol kesen gaspçılar gece kulübünde enselendi

Bursa'nın İznik İlçesi'nde otomobilin önünü kesip sürücünün 85 bin lirasını gasp eden 6 şüpheliden 5'i gece kulübünde yakalandı.

28 Temmuz 2017 Cuma 09:01
Yol kesen gaspçılar gece kulübünde enselendi

Olay İznik ilçe merkezinde  dün gece yarısı meydana geldi. Uygur Türkü olan  29 yaşındaki Ağlaıtı Tahatı çalıştığı şirkte ait dövizleri bozdurup İznik'ten otomobille Orhangazi'ye giderken, Derbent Kavşağı yakınında 6 kişi tarafından yolu kesildi. Sürücü Ağlaıtı Tahatı’yı etkisiz hale getirip saraçtaki 85 bin lirayı gasp eden şüpheliler kaçtı.

Ağlaıtı Tahatı’nın ihbarı üzerine Jandarma gaspçıların peşine düştü. Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir gece kulübünde Fatih A.E., Beyto A., Güngör A., Turgut Y. ve Serdar Y.’yi gözaltına aldı. Gasp olayına karışan Bayram B. ise aranıyor.

Orhangazi Jandarma Komutanlığına getirilen 5 şüpheli, işlemlerin ardından İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 09:01
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