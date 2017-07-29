Yol kenarında tutuşan otlar korkuttu

Yangın, Samsun-Sinop karayolu kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında ağaçlık bölgede bulunan otlar henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Otların tutuştuğunu gören vatandaşlar ellerinde kovalarla su dökerek ve küreklerle yangına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin çıktığı noktanın hem ağaçlık bir bölge olması hem de yakında akaryakıt istasyonu bulunması nedeniyle alevlerin kısa sürede fark edilmesi muhtemel bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeninin yoldan geçenlerin sigara izmariti atması sonucu çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı