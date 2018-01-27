Yol kenarında namaz kılmayı yasakladılar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde namaz vakti geldiğinde kamusal alanda veya otoyollarda işlerini veya araçlarını bırakıp namaza duranların sayısı bir hayli fazla. Namaz vakti geldiğinde o an uğraştığı işleri bırakıp namaza duranlar ise bölge polisinin gözüne batmış durumda.

Son olarak namaz için arabasını kenara çekip namaza duran bir kişinin kaza geçirmesi ülkenin trafik yetkililerini harekete geçirdi. Abu Dhabi polis teşkilatı, izin verilmeyen yerlerde aracını durduran sürücülerin 1000 AED (190 £) ceza ödemesi için resmi bir uyarı yayınladı.

Şehrin trafik bölüm müdür yardımcısı Salah Abdullah Al Humairi ise sürücülerin camileri çok çeşitli yerlerde kullanabileceğine dikkat çekti.

Mirror'un haberine göre yasak üzerine farklı tepkiler veriliyor. Yol kenarında namaza duranların pek çoğu otoyollarda namaz kılacak yer sayısının arttırılması gerektiğini savunuyor. Sürücüler akşam namazlarında mağdur olmak istemiyor.

Bazı vatandaşlar ise yol kenarında namaza durmanın tüm trafik güvenliğini riske attığını, bu nedenle kararın son derece doğru olduğunu söylüyorlar. (Risale)