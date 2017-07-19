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Yol kenarında bulundu!

İzmit'te 79 yaşındaki Bahri Bilgel, ayak bileklerinde bıçak yarası olduğu halde yol kenarında bulundu. Hastaneye kaldırılan Bahri Bilgel kan kaybından hayatını kaybetti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:41
Yol kenarında bulundu!

Bugün öğle saatlerinde, İzmit Arızlı mevkiinde yol kenarında yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar 112 Acil'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi ayak bileklerinde kesikler bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahri Bilgel yapılan müdahalelere rağmen kan kaybından öldü. Bahri Bilgel'in bacaklarının arasında duran ekmek bıçağı incelenmek üzere alındı. İzmit İlçe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:41
  1. Bahri Bilgel
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