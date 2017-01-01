Yol kenarında bu halde bulundu!

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Sarıkamış Çatak ve Yağbasan köyleri yolu üzerinde yol kenarında vatandaşlar tarafından bulunan donmuş vaziyette bulunan kurt, dikkat çekti. Kars-Selim-Sarıkamış yolunu kullanan vatandaşlar yol kenarında kar üzerinde kurt gördü. Hareketsiz duran kurdun ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, araçlarından inerek kurdun yanına gitti.

Birkaç günden beri ölmüş olduğu tahmin edilen kurdun, avcılar tarafından vurulduğumu yoksa aşırı soğuklardan donarak öldüğümü merak ediliyor.

Kurdun büyük ihtimalle donmuş olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Son günlerde hava aşırı soğuk, kurdundan soğuktan etkilendiğini düşünüyorum. Hasta da olabilir, bundan dolayı da ölmüş olabilir veya da donmuştur” dediler.