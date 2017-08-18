Yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi!

Son günlerde Anadolu Otobanı’ndan Kocaeli-İstanbul yolunu kullanan sürücüler kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor.

Kocaeli-İstanbul güzergahında bulunan Gebze sapağında başlatılan çalışma nedeniyle daralan yolda uzun kuyruklar oluşuyor.

Özellikle gişelerinden sonra tek çıkış olmasına rağmen o bölgede de yol çalışması başlatılması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Bu duruma bir süredir maruz kalan sürücüler çalışmanın biran önce sonlandırmasını istiyor.