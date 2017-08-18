Yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi!
Kocaeli-İstanbul yolu üzerinde başlatılan yol çalışması bölgeyi kullanan sürücüleri canından bezdirdi. Duruma tepki gösteren sürücüler bu rezaletin bir an evvel son bulmasını istiyor.18 Ağustos 2017 Cuma 20:57
Son günlerde Anadolu Otobanı’ndan Kocaeli-İstanbul yolunu kullanan sürücüler kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor.
Kocaeli-İstanbul güzergahında bulunan Gebze sapağında başlatılan çalışma nedeniyle daralan yolda uzun kuyruklar oluşuyor.
Özellikle gişelerinden sonra tek çıkış olmasına rağmen o bölgede de yol çalışması başlatılması vatandaşların tepkisini çekiyor.
Bu duruma bir süredir maruz kalan sürücüler çalışmanın biran önce sonlandırmasını istiyor.