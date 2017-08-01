Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yol çalışması sırasında tarihi tüfek bulundu

Bayburt merkeze bağlı Ağören köyünde yol çalışması sırasında tarihi tüfek bulundu.

01 Ağustos 2017 Salı 12:28
Yol çalışması sırasında tarihi tüfek bulundu

İl Özel İdaresi personeli Binali Karadeniz, Ağören köyünde yol çalışması yaptığı sırada tarihi tüfek buldu. Olayın haber verilmesinin ardından jandarma, İl Kültür Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve Bayburt Müze Müdürlüğünden uzmanlar, köye gelerek tüfeğin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu.

Yol çalışması yaparken kepçede silahı gördüğünü kaydeden Karadeniz, silahı topağın içerisinden çıkardığını, muhafaza edip yetkililere haber verdiğini söyledi.

Tüfeğin Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkasya Cephesi’nde Osmanlı-Rus Savaşları’ndan kalmış olabileceği öne sürüldü. Tarihi tüfek, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 12:28
  1. Karadeniz
  2. Kafkasya
  3. Bayburt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babadan oğula kerestecilik
    1. Babadan oğula kerestecilik
    2. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    3. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    4. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    5. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    6. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    7. Sahte polislere rekor tutuklama
    8. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    9. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    10. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    11. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    12. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    13. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    14. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    15. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    16. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    17. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    18. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    19. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    20. İŞKUR personeline hizmet içi eğitim
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası