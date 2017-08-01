Yol çalışması sırasında tarihi tüfek bulundu
Bayburt merkeze bağlı Ağören köyünde yol çalışması sırasında tarihi tüfek bulundu.01 Ağustos 2017 Salı 12:28
İl Özel İdaresi personeli Binali Karadeniz, Ağören köyünde yol çalışması yaptığı sırada tarihi tüfek buldu. Olayın haber verilmesinin ardından jandarma, İl Kültür Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve Bayburt Müze Müdürlüğünden uzmanlar, köye gelerek tüfeğin bulunduğu noktada incelemelerde bulundu.
Yol çalışması yaparken kepçede silahı gördüğünü kaydeden Karadeniz, silahı topağın içerisinden çıkardığını, muhafaza edip yetkililere haber verdiğini söyledi.
Tüfeğin Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kafkasya Cephesi’nde Osmanlı-Rus Savaşları’ndan kalmış olabileceği öne sürüldü. Tarihi tüfek, Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.