Yol arkadaşları FETÖ ve PKK

HAKAN ÖZTÜRK - SELİM YAZICI / ANKARA - Devletin gizli bilgilerini ifşa etme suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası alarak tutuklanan Milletvekili Enis Berberoğlu’na destek amacıyla, Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda skandal gelişmeler yaşanıyor. Akit’in görüntülemeyi başardığı gruptaki FETÖ’cülerin ele başı Gülen ve FETÖ’cü hainleri ‘kahraman’ ilan etme cüretini göstermekten çekinmedi. Yürüyüşe katılanlar arasında haksızlığa uğradıklarını öne sürüp ‘adalet’ isteyenlerin de FETÖ davalarından yargılananların yakınlarından oluşması, “Yürüyüşün amacı FETÖ’ye af kampanyası başlatmak mı?” sorusunu gündeme getirdi.

FETÖ PROPAGANDASI YAPTILAR

Kılıçdaroğlu’nun konvoyunun Kahramankazan’da mola verdiği kamp noktasında sahneye çıkan ‘karanlık’ tipler, yürüyüşe katılan vatandaşlara açık açık FETÖ propagandası yaptılar. Akit’in görüntülediği gruptakilerden biri, muhabirlerimizin kayıtta olduğu sırada 15 Temmuz darbe girişimini yapan hainleri “kahraman” ilan etti. Bununla da kalmayan FETÖ’cü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Cuntacıların darbe planına son şeklini verdiği ortaya çıkan Hava Harp Okulu öğrenci velileriyle röportaj yaptığımız sırada kimliği belirsiz kişi telefonuyla kamera kaydına başladı. Meçhul şahıs, Silivri Cezaevi’nde çocuklarının tutuklu olduğunu söyleyen ailelere skandal sözlerle FETÖ savunması yaptı.

“Erdoğan’ın i...leri” hakareti

Kimliği belirsiz şahıs, açık açık 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini yapan hainleri ‘kahraman’ ilan etti. Her halinden FETÖ’cü olduğu belli olan şahıs, “15 Temmuz’un tek bir gerçek tarafı var. O da; Tayyip Erdoğan’ın paralı i..leri tarafından Türk askeri, o kahraman çocuklar, onların önüne yem olarak atıldı. Başka hiç bir açıklaması yok bunun. Hepsi gerçek, hepsi ortaya çıkacak” dedi. FETÖ’cü şahsın, 15 Temmuz cuntacılarına yönelik, “Bunların her biri birer vatansever kahraman” sözleri ise Kılıçdaroğlu’nun kampındakiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Lüks karavanda keyif çatıyor

Sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar Kahramankazan ilçesi yakınlarında mola verdi. Kamp yerinde lüks karavanına geçen Kılıçdaroğlu dinlenmeye çekilirken, CHP’li vekiller sazlı sözlü, türküler halaylar eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler. CHP’li Çankaya ve Yenimahalle belediyeleri ise kamp alanına çadırlar kurup binlerce kişiye yemek dağıttı..

BOZUK AKSANLI AJAN KILIKLILAR

Diğer yandan, kamptaki kalabalık arasında samimi partililer bulunduğu gibi, yabancı istihbarat elemanları olduğundan şüphelenilen provokatörlerin de varlığı dikkat çekti. Türkçe aksanı bozuk, fotoğraf makinesi ve kamera ile kendini gizlemeye çalışan bu şahısların Akit’in yakın takibinde olduklarını hissetmeleri ile ortadan kaybolmaları da bir oldu.