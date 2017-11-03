YÖK'ten vahim hatalar

YENİAKİT.COM.TR - YGS/LYS yerine getirilen yeni YKS sisteminin açıklanmasının hemen ardından Akit gazetesi yeni getirilen düzenlenmenin birçok açıdan sakıncalı olduğunu ısrarla gündeme getirmişti.

İMAM HATİPLİLER MAĞDUR EDİLECEK

YKS sisteminin ilk oturumunda Din Kültürü dersinden soru sorulmayacak olması ve ikinci oturumunda ise soru sayısının azaltılacak olmasının Din branşı öğretmenlerini mağdur edecek. Bu durum YKS sonrasında eşit ağırlık ve sayısal bölüm öğrencilerinin din dersine ilgisiz kalmasına neden olacak.

Ayrıca uzmanlar YKS yerleştirme puanının hesaplanmasında da sosyal bilimler, meslek ve imam hatip öğrencilerinin büyük mağduriyet yaşayacağı görüşünde. Çünkü söz konusu lise türlerinden mezun olan öğrenciler, birinci oturumda en başarılı oldukları sosyal bilimler testinden 40 sorunun tamamını yaparak avantaj elde ediyorlardı. Fakat yeni sistemle birlikte birinci oturumda sosyal bilimler testi kaldırıldığı için öğrenciler yaklaşık 80 ila 100 bin sıra geriye düşmüş olacaklar. Öğrenciler geçen yılla aynı netleri yapsalar bile yeni sistemle birlikte bu yıl daha geri sıralarda kalacaklar.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Akit gazetesinin gündeme taşıdığı YKS sistemindeki adaletsizlikler ve hatalar konusunda YÖK ve eğitim danışmanlarına bazı talimatlar vermişti. Erdoğan, söz konusu endişelerin giderilmesini, yeni sınav sisteminin hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamasına müsaade edilmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştı. Erdoğan "Gençler mağdur edilmesin. Sosyal bilimler dezavantaja yol açmasın, mesleki eğitim cazibesini korusun, temel bilimlere ilgi teşvik edilsin" demişti.

Bu konuyu bugünkü köşesinde gündemine alan Vatan gazetesi yazarı Sadık Gültekin ''YÖK’ten çelişkili ifadeler!'' başlıklı yazısında 'yalın, sade ve basit' olacak denilen YKS sisteminin hatalarını ortaya koydu.

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç’ın, bir gazetecinin ''Niye 200 puan barajını seçtiniz?'' sorusuna verdiği ''Çünkü, biz sistemde adaylarda rahatlama meydana getirmek, kaygıyı ve yığılmaları azaltmak istiyoruz. Adaylar isterse iki sene boyunca bu puanı kullanarak sonraki yıllarda ilk aşamaya girmeyecekler. İkinci yıl girdi ve daha düşük bir puan alması durumunda, istediği puanla müracaat eder'' yanıtı hatırlatan yazar, gazetecinin ''Geçmiş yıllarda 1 milyon 250 bin adayın 200 puan ve üstünde aldığını düşünürsek, yığılmayı azaltma yönünde önemli bir adım atıldı'' sözüne atıfta bulunarak geçen yıl, YGS’deki altı puan türünden 200’ü geçen aday sayısının sadece 719 bin olduğunun altını çizdi.

Gültekin ''Sınava katılanların sadece 1/3’ü 200 puanı geçiyor'' dedi.

Önlisans tercihi için 150 ve lisans tercihi için 180 baraj puan uygulaması bu yıl da devam edecek. Yine önceki sistemde meslek lisesi mezunlarına getirilen alan odaklı ek puan uygulaması da bu yıl da geçerli olacak.

Bu konuda belirsizliğin olduğunu belirten Gültekin, Cumartesi günü ilk oturumda 150 puanı alan öğrencinin sınavı kazanmış olacağını, 180 puanı alan öğrencinin de ikinci oturumlara katılma hakkı elde edeceğini ve Temel Yeterlilik Testi Puanı 150’nin altında olan adayların herhangi bir yükseköğretim programını tercih etme hakkı bulunmayacağını belirterek ''Arasında sadece saatler olan bu sınavlarda aday 150 veya 180 puan aldığını nereden, nasıl bilecek?'' diye sordu.

ÖĞRENCİLER BİLMEDEN NASIL SINAVA GİRECEK?

Bu sorunun, YÖK Başkanına da yöneltildiğini aktaran Gültekin, YÖK Başkanının bu sistemde 150 puanı aşamayan öğrencinin olmayacağı sözlerini hatırlatarak ''Ancak ortada bir sorun var'' dedi ve şöyle devam etti;

''Geçtiğimiz yıl, YGS’deki altı puan türünden 220 bin aday 150 barajını, 504 bin aday da YGS’deki herhangi bir puan türünden 180 barajını aşamadı. Bu yıl, yani yeni sistemde yaklaşık 120 bin aday, 150 barajını geçip geçmediğini bilmeden öğleden sonraki YKS’ye girecek?''

YÖK Başkanı Saraç'ın, ''Tek bir TYT puanı oluşturulacak ve tüm MYO programlarına tek tip TYT puanı ile yerleştirme yapılacak'' sözlerini anımsatan yazar ''Anestezi, radyoloji, odyometri, diyaliz, ameliyathane hizmetleri vb. programlar, MYO’larda adaylar tarafından çok tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıl, bu alanlara girmek için adaylar YGS’deki dört testi yanıtlamak zorundaydı. Şimdi dört testten ikisi gitti, ikisi kaldı. Düşünsenize, bu programlara sadece iki testin neticesine göre öğrenci alınacak. İki testte kaçırmamak gerekiyor ve mümkün olduğunca yüksek net çıkarmak gerekiyor, çünkü kayıpları telafi edecek başka test yok'' dedi.

Gültekin ''Hani sistem yalınlaşmıştı, sadeleşmişti, basitleşmişti?'' diye sordu.

Türkçe testinin içinde tarih, coğrafya ve din kültürü; temel matematik kısmında da fizik, kimya be biyoloji yeterliklerinin sorgulanacak olmasını eleştiren Gültekin ''Haziran ayında kan gövdeyi götürecek. 1’inci YKS Meydan Muharebesi’nde amansız vuruşmalara şahit olacağız'' dedi.

ADAYLAR NEFES ALAMAYACAK

Geçen sene MF’den 605 bin aday sınava girdiğini aktaran Gültekin, bu adaylara matematik testinden 80, fen bilimleri testinden 90 soru, toplamda 170 soru sorulduğunu hatırlattı.

''Bu yıl adaylara 40 matematik, 40 fen bilimleri, yani toplam 80 soru yöneltilecek'' diyen Gültekin ''Geçen yılla arada 90 soruluk fark var. Adaylar nefes alamayacak. Soru kaçırma lüksü tamamen ortadan kalkıyor, kazanmak için en az fireyi vereceksin. 80 soru, her şeyi belirleyecek'' ifadelerini kullandı.

TM grubunda durum daha da vahim olduğunu belirten yazar ''Geçen yıl TM’den sınava katılan aday sayısı 948 bin. Bu alanda tercih yapacak adaylara toplamda 170 soru yöneltiliyordu, bu yıl ise 80 soruda iş bitecek'' dedi.

Yaklaşık 950 bin adayın sadece 80 soruyla eleneceğine vurgu yapan Gültekin ''80 soruda en az yanlışı yapan kazanacak. Hani sistem yalınlaşmıştı, sadeleşmişti, basitleşmişti?'' dedi.

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