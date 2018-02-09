YÖK'ten flaş Kudüs kararı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bir süre önce Kudüs meselesinde bazı üniversitelerden İsrail ve Kudüs'e ilişkin açıklamaların yapıldığını, bu tepkilerin çok doğru olduğunu ancak daha farklı, kalıcı, etkili ve uzun vadeli bir çalışma başlatılması gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.

YÖK olarak "Filistin'deki üniversitelere nasıl destek olabiliriz" sorusunun cevabını bulmak için oradaki üniversitelerle temas halinde olduklarını belirten Saraç, bir üniversitede "Kudüs Araştırmaları Merkezi" kurulmasını istediklerini, Filistin davasına akademik ve bilimsel olarak destek sağlayacak ve bu davanın dünyaya duyurulmasına katkıda bulunacak bir yapı oluşturacaklarını açıklamıştı.



YÖK GENEL KURULU KUDÜS İÇİN KARARINI VERDİ

Saraç'ın bu açıklamalarının ardından Marmara Üniversitesinden gelen teklif üzerine Kudüs Araştırmaları Merkezi'nin kurulması için gerekli adımlar atıldı.

Dün gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında, Marmara Üniversitesinden gelen teklif uygun bulunarak, rektörlüğe bağlı Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına ilişkin karar verildi.



KUDÜS İLE İLGİLİ BİLİMSEL DOĞRULAR ORTAYA ÇIKARILACAK

Merkezin kurulmasına ilişkin yönetmelik taslağı da hazırlandı. Yönetmelik taslağı ile Marmara Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Taslağa göre merkez, İslam Dünyası ve Ortadoğu tarihinin en önemli meselelerinden olan Kudüs sorununu uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmak için çalışmalar yürütülecek.

Merkezde ayrıca Kudüs'ün tarihi, sosyal yapısı, siyasi durumu gibi alanlarda akademik ve kültürel çalışmalar yapılacak, uluslararası kamuoyunu Kudüs sorunu konusunda güncel bilgilerle aydınlatmak ve farkındalık sağlamak üzere faaliyetler düzenlenecek. Kudüs üzerine çalışan akademik kurumlarla merkezin hedefleri doğrultusunda iş birliği yapılacak ve Kudüs sorunu ile alakalı bilimsel doğruları ortaya çıkarmaya ve yayımlamaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Merkez, Kudüs hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, çalıştay, panel, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek. Kudüs sorunuyla alakalı rapor, analiz, bülten, dergi ve kitap yayımlanacak olan merkezde, Kudüs çalışmaları alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak, projeler geliştirilecek ve yürütülecek.

Merkezde, bunların yanında, Kudüs şehriyle alakalı yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilerek destek sağlanacak. Kudüs çalışmaları ile ilgili yayınları temin edip, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ve tüm ilgililer için bir dokümantasyon merkezi, ihtisas kitaplığı ve veri tabanı oluşturulması sağlanacak.

Marmara Üniversitesi ile Filistin ve Arap üniversiteleri arasında eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği geliştirilecek.

Merkez bünyesinde ayrıca 12 üyeden oluşacak Danışma Kurulu oluşturulacak. Kurul, merkezin faaliyetlerine katkı sağlayacak. Merkezin üyeleri, üniversite öğretim elemanları ile talep etmeleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile uzmanlardan oluşacak.