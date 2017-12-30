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Yoksula istihdam teşviki 1 Ocak’ta başlıyor!

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta prim teşviki verilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak’ta başlıyor

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:52
Yoksula istihdam teşviki 1 Ocak’ta başlıyor!

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca sigortaprim teşviki verilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak'ta başlıyor.

Bu vatandaşların işveren sigorta primi 1 yıl süreyle bakanlıkça karşılanacak. Bakanlıkça yapılan incelemelere göre, çalışabilir durumda 157 bin yoksul bulunuyor. İşverenler için başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu kişiler oluşturacak.

Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki prim ve devlet katkısı oranları dikkate alınarak belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerine ait tutarını karşılayacak.

Bu kapsamda teşvik miktarının bir kişi için aylık 364 TL düzeyinde olması planlanıyor. Sigortalının destek kapsamında çalışmaya başladığı işyerinden bir yıllık destek süresi dolmadan ayrılarak başka bir yerde işe başlaması durumunda da işyeri, kalan teşvik süresi kadar olan destekten yararlanabilecek.

SABAH

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:52
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